Jag blir så glad att få inspel från ungdomar i vår kommun. Ni är framtiden och ni vet bäst vad som behövs för att göra vår kommun ännu bättre. Därför har vi under de senaste åren satsat stort på att förbättra för just barn och ungdomar i Östra Göinge.

Samma dag som din insändare kom in i Kristianstadsbladet stod jag och invigde vår nya Kickbikepark i Knislinge. Det bästa med den satsningen är att det var ett par killar från just Snapphaneskolan som kom fram till mig en dag och ville gärna ha en sådan i byn. Vi tog därför med oss killarna i början av arbetet som jag nu ett par år senare fick inviga i helgen. Därför är jag extra glad över att många ungdomar hör av sig och berättar om deras tankar. Vissa stannar vid just bara tankar, förslag och drömmar men många förverkligas också.