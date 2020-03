För närgånget på sjukhuset

Foto: Antonio Calanni

Det är alltid viktigt att få till sig information som hotar befolkningen som bor och lever runt om i världen.

Men Rapports inslag under onsdagskvällen (200325) då reportageteamet besökte en intensivvårdsavdelning i Italien, är under all kritik. Att ha drabbats av en sjukdom som är avgörande för liv eller död och för dem som ligger på sin dödsbädd med bara några minuter kvar i livet skall behöva bli exponerade till allas beskådan. Alla som förstår och talar svenska har vid det här laget insett allvaret i pandemin som sprids över världen och fler av dem som redan är multisjuka och som är äldre och befinner sig i riskzonen behöver inte matas med den här typen av information. Här går gränsen för vad media behöver förmedla. Alla skall respektera människors sista tid vid livets slut med att ge dem lugn och ro.

Maria Gunhardson Nilsson

Färlöv