Där finns en annan aspekt av detta som herrarna Ernst Herslow (FV) och Erik Bergström missar. De påstår båda att det inte alltid blåser i Sverige. Troligen en antydan om att det inte blåser alltid just där de bor, vilket säkert är sant. Men det blåser alltid någonstans. Hur vet jag det? Enkelt, jag gick in på Svenska Kraftnäts hemsida och studerade energiproduktionen under 2021-2022. Under de åren producerade svensk vindkraft energi utan avbrott. Vissa dagar mindre, andra mer. Men de producerade alltid energi. Det är således aldrig vindstilla i hela Sverige och el producerades kontinuerligt. Ju fler vindkraftverk vi installerar, desto säkrare blir energiproduktionen med högre effekt som resultat.