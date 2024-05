Lätt att hinka skit på offentliganställda

Tänk vilken lycka att alltid sitta på facit! Att ha en sådan tilltro till sin egen förmåga att utan tvekan och minsta tillstymmelse till ödmjukhet alltid kunna peka på det som är fel – oftast utan att tala om vad som är rätt. Tankarna leder till Delfi eller Van Morrison som sjunger ”Please tell me something that I don’t know”.