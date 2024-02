Per Einarsson uttalar sig i tidningen där han beskyller oppositionen för att ”svärta ner förvaltningen och medarbetare”, när det gäller kritiken mot ett brev från polisen som inte kommit tillhanda i tid.

Vi är en del anhöriga och medmänniskor i detta samhälle som ger kritik eftersom vi står för medmänsklighet och rättvisa. Precis som Centerpartiet skriver i samma debattartikel; ”det är helt obegripligt med denna tondövhet gentemot psykvården”, så ser många individer det också. Per Einarsson säger i en annan av dessa artiklar; ” För det första har vi inte gjort några nedskärningar i psykiatrin, utan tillfört den mer pengar. Verksamheten går med plus”!

Jag, som medmänniska, är chockad och till och med skäms över ett sådant påstående. Klart det går med plus, eftersom ni stängt psykakuten under de viktigaste timmarna. Hur är det ens möjligt att mäta en psykakut om den går med vinst eller förlust? Det är inte pengar det handlar om i detta fallet. Det handlar om vilket land vi vill ha, människors rättigheter till den vård alla kan behöva. Istället borde psykakuten utökas och förbättras. Forskning inom psykiatri pågår hela tiden. Men i Kristianstad finns ingen chans att ta del av den, eftersom detta kaos har pågått för länge. Den utredning som gjordes och ledde till stängningen; Vilka direktiv fick utredarna? Vad var syftet med den? Fler anställda är viktigast och även en varm, välkomnande miljö när man kommer in. Psykakuten har räddat liv på grund av att den varit öppen och på grund av den personal som lugnat och hjälpt personer i det ögonblicket de behövt det! Psykisk ohälsa kan hända alla. Vårt psyke är sådant. Vi människor klarar inte allt och alla har olika förutsättningar. Jag är orolig för att ledningen kanske inte inser detta.