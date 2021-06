Hudcancerfallen ökar i Sverige

Nyheter. Sverige börjar nu närma sig Australien och Nya Zeeland när det gäller antalet nya fall av hudcancer, rapporterar Vetenskapsradion. Dessa båda länder har flest antal nya hudcancerfall i världen per år. I Australien är det 40 nya hudcancerfall per år för män per 100 000 invånare och år och 30 för kvinnor. I Sverige är det 30 nya fall per år för både män och kvinnor, enligt en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten.