Då, som i en uppenbarelse, såg jag för mitt inre hur detta missfoster till bygge fjädrade upp sig i all sin prakt och som genom ett trollslag förvandlades från stans största Odjur till dess absoluta Skönhet.

Men tillbringar man som skribenten en avsevärd tid med att sitta och vänta på bussen till Åhus, så har man all tid i världen att lyfta blicken och supa in all den skönhet och storslagenhet som strålar ut från detta i alla avseenden magnifika byggnadsverk.