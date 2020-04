Nya samhällsnyttiga system i krisens spår

I kriser kan, och bör man, skapa nya möjligheter med framtidstro! Ett par sådana exempel är Roosevelts New Deal 1933-39 för att bemöta den stora globala ekonomiska depression, som följde på börskraschen på Wall Street, 29:e oktober 1929. New deal var en serie åtgärder, offentliga projekt (utbyggnad av transportnät), finansiella reformer och regleringar. Ett annat exempel är den Amerikanska initiativet Marshallhjälpen från 1948 (officiellt the European Recovery Program, ERP), skriver Rune Gustavsson, professor emeritus i datavetenskap, Kristianstad, apropå effekterna av den pågående pandemin.