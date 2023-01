S sätter nytt rekord – vad har hudfärg med saken att göra?

När ni drar upp Carl Henriks hudfärg i en diskussion om Tidöavtalet, är det en mycket rasistisk skrivelse som ni ska skämmas över. Att Carl Henrik Nilsson fått schablonersättning som diffat med cirka 8,80 kronor per möte om han gått på 100 möten per år eller totalt 3 529 kr under fyra år (som nu återbetalas), bör sättas i relation till de mänger av artiklar som skrivits om honom, vilket kostat anseende och inte minst kunder i hans företag. Det gäller även återkallade coronastödet som överklagats som hans företag såg sig rätt att söka. Carl Henrik Nilsson är inte dömd för brott och har konstaterats ’ej handla i ond tro’, vilket verifierats med lönebesked och kontoutdrag, så ser det inte ut i alla partier.