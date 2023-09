Satsa mer på bättre transvård – Endast sex mottagningar i landet

Det var en faktor där Sverige utmärkte sig extra, en faktor som handlar om väntetid till ett första möte med transvården. Irland kom på sista plats, efter Irland kom Sverige med en väntetid på upp till 3 år. Tre år kanske inte låter som lång tid, men då kan vi tänka på att en transperson ofta inte kommer ut direkt. Personen har ofta gått med dysforin under många år, och ibland inte vetat eller förstått orsaken till detta. Sedan ska man gå en utredning i form av samtal i ett år. Därefter eventuell väntetid till bland annat operation & hormoner. Om man efter hormonbehandlingen som Male To Female transperson ser ett behov av bröstimplantat så kan man erbjudas en bröstoperation. Huruvida det finns ett behov av implantat styrs av särskilda riktlinjer. Bröstoperationen går under högkostnadsskyddet om det görs som könsbekräftande behandling. Har man inte fått diagnosen könsdysfori så får man söka sig till en privatklinik och då själv bekosta ingreppet. Implantat kan inte sättas in förrän personen gått på hormoner i ett år, detta för att brösten ska ha vuxit och bröstvävnad bildats. Därefter ska det även läka. Efter att räknat in detta så är vi uppe i ungefär 5 år innan en transperson kan påbörja sitt liv på riktigt och leva som sig själv fullt ut.