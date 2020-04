Självklart kräver krisen breda lösningar

Foto: Mikael Persson

Självklart har Anders Tell rätt i att svåra situationer kräver breda lösningar, skriver kommunalrådet Pierre Månsson i ett svar till oppositionsrådet (18/4).

Jag har genom åren medverkat och varit initiativtagare till ganska många politiska överenskommelser över blockgränserna, både i smått och stort. Alla dessa lyckade överenskommelser har en sak gemensamt – de har förhandlats fram vid ett förhandlingsbord och inte media. När Socialdemokraterna bjuder in till samtal via en presskonferens, där de förutom att bjuda in till samtal lyfter fram omfattande kritik mot Alliansen, uppfattar vi det mer som ett utspel i media med syfte att skapa rubriker än en seriös inbjudan. Men det kan självklart hända att vi missuppfattat utspelet.

Faktum kvarstår, jag ser gärna att vi har breda diskussioner i dessa mycket oroliga tider. Den lågkonjunktur vi väldigt snabbt har hamnat i kommer att kräva politiskt ansvarstagande både från de partier som styr och de som sitter i opposition.

Pierre Månsson (L)

kommunalråd, Kristianstad