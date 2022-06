Ta reda på fakta innan du försöker ta billiga poäng

Gällande kommunalrådet var inte det grundförslaget utan en kompromiss som Alternativets företrädare föreslog och som samtliga partier ställde sig bakom. Och att SD yrkat på förslaget är självklart då vi haft en löpande dialog inom partiet under hela processen, dom synpunkter som framkommit har jag tagit med mig i arbetet. Att sen andra partier inte har en intern dialog under processen får stå för dom även om jag tycker det är väldigt oseriöst. Samtliga partier i arvodesberedningen stod efter vissa justeringar eniga bakom förslaget. Och vi vill väl ha engagerade politiker som deltar i arbetet och som medborgarna kan ställa krav på. Skall tilläggas att skulle det nya förslaget gå igenom så ligger Bromölla fortfarande långt under övriga kommuner gällande kostnader för politiken.