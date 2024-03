Tondövt maler Albinsson på utan insikt i problemen

Den vitbok gällande vår historia som är under uppbyggnad är något som flera partier borde lägga energi på för egen del. Mer än ett parti har en solkig byk att tvätta gällande sitt agerande visavi nazismen under 1933 - 1945, men kanske ännu mer gällande förhållningssättet mot Sovjetunionen under kalla kriget. Av någon outgrundlig anledning har detta skamliga kapitel av nutidshistoria fått mycket lite utrymme i historieböckerna. Ett känsligt ämne uppenbarligen.