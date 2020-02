Vem tar vem? C fokuserar på politiken

Kristianstadsbladets ledarsida ställer frågan ”Vem ska rösta på C och varför?” efter att ha kommit till slutsatsen att en liberal samhällsutveckling hänger på att Centerpartiet släpper sitt motstånd till Sverigedemokraterna. Frågan om Centerpartiets framtid hos väljarna kommer efter att de påstått största applåderna under vikarierande partiledare Anders W Jonssons tal på kommundagarna i Uppsala ska ha kommit i samband med hans förklaring att C+SD inte är lika med sant. Men mer om det senare, skriver riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) från Östra Göinge.