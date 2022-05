Vi kräver rättvis bedömningsgrund för färdtjänsttillstånd

Steg har under våren tagits under politisk enighet i kollektivtrafiknämnden, för att fördjupa samtalen med kommunerna angående regelverket för färdtjänst, utöka giltighetstider för färdtjänsttillstånd som förfaller under 2022 och är föremål för förlängning, och riva upp beslutade avslag med hänvisning till rättspraxis som tagits under 2021. Detta är bra, har betydelse och är ett resultat icke minst av Sverigedemokraternas påtryckningar, men vi kan inte slå oss till ro.