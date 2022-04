Vi står stabilt i miljöpolitiken

Fredlund skriver att Sverigedemokraterna saknar insikt och miljöpolitik. Insikten är det definitivt inget fel på. Vi förstår att politik är komplext och att alla intressen måste lyssnas in innan färdriktning beslutas. All mänsklig verksamhet sätter avtryck på miljön och det gäller att hitta en medelväg som i bästa möjliga mån medger fortsatt välfärd till minsta möjliga miljöpåverkan. Vår miljöpolitik har utvecklats väldigt mycket under mandatperioden och går hand i hand med vår landsbygdspolitik. Principen att välja närproducerat framför ekologiskt är ett exempel som gynnar både den lokala arbetsmarknaden och miljön då den reducerar tunga transporter och skapar jobb i närområdet.