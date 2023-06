På söndagen kopplades hemvärnet in och hjälpte polisen i sökandet efter kvinnan.

Foto: Tommy Svensson

”Kvinnan färdades på en vit/beige damcykel med korg på styret, hon beskrivs ha god fysik och kan cykla långt men det är okänt om hon just nu har cykeln med sig”, skriver polisen på sin hemsida.

Under den tidigare delen av lördagskvällen sökte polisen efter kvinnan med en större resurs som inkluderade hundpatruller och motorcykelburen polis.

– Vi har givetvis sådant i åtanke men man får tänka att det är en tidpunkt då det är mycket folk ute och rör sig. Får vi syn på en person på cykel från helikoptern kanske det inte ger så mycket just nu, men vi överväger alla alternativ vi har.

– Vi kommer sätta in en helikopter i sökarbetet. Det är nästa steg. Den är beställd och så fort den är i luften och kan hjälpa oss är det en god tillgång i arbetet, säger Lundqvist.

Polisen hade på lördagskvällen fått in en del tips kring kvinnan i fråga.

– Vi har några observationer som just nu är några timmar gamla, åtminstone de observationer vi tagit del av.

– Vi är tacksamma och behjälpta av fortsatta observationer om sådana finns. Allt som kan hjälpa oss ber vi att man ringer in om.

De första timmarna bestod av metodiskt sökarbete i närområdet, men huruvida polisen är inriktade på just Tyringe vill man inte svara på.

– Om man är i god form och det har gått några timmar skulle man kunna komma ganska långt. Det är också därför vi kan vara hjälpta av att få en mer aktuell observation, så att vi kan utgå från just den platsen. Annars blir det lite som att leta efter en nål i en höstack.

Sent på lördagskvällen meddelade polisen att en polishelikopter var engagerad i sökandet. Helikoptern landade efter en stunds sökande och kommer lyfta för att leta efter kvinnan även under söndagen. Under natten har sökandet fortsatt på marknivå.