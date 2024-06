Tack för kärleken, så jag slipper alla seriemördare och störda poliser

Trots att jag missar alla de häftiga Formel 1 loppen är jag alltså positiv. Utan möjlighet att strömma tv hade vi hemma exempelvis inte kunnat klumptitta på underfantastiska brittiska (såklart!) serien ”Vår stora kärlek” (engelsk titel ”Last tango in Halifax”) som producerades och sändes 2012-2020. Kärnan i historien är ett par som hittar kärleken på gamla dar.

Utifrån den kärleksberättelsen vävs alla möjliga och omöjliga relationer in på ett överraskande, roligt och spännande sätt. Rollerna är samtliga besatta av det absolut bästa som erbjuds inom brittiskt skådespeleri. Bara att njuta av karaktärernas irrfärder på kärlekens, och livets, ombytliga hav. Och som ren bonus: Inte en enda styckmördare, inte en skymt av någon surmagad, känslomässigt störd mordutredare.

Just nu står alla kriminalserier mig upp i halsen. Nyheterna skvätter mer än vanligt av blod och jag har därför inget behov av att slösa livsenergi på hittepå, när det gäller mord och grymheter. Betydligt bättre att umgås med gänget i ”Vår stora kärlek”.

Vidare, en musikalisk miss av grova mått. Lyssnade på P4 en morgon i förra veckan som spelade Bob Dylans ”Knockin' on Heaven's Door” från 1973. Radiorösten påstod efter låten, att sagde Dylan gjort en tolkning av Guns N' Roses låt, ”Knockin' on Heaven's Door” (som bandet spelade in 1991). Nåväl, fel kan det alltid bli och radiomannen rättade raskt efter påpekande av en kollega. Därmed skulle saken kunnat vara utagerad, om inte samme radioman i nästa andetag påstod att Guns N' Roses version är bättre än Dylans original. Hm. Det är inte bara ett rent faktafel, det är även en smula elakt sagt.