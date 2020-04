Ett spårfel i Hässleholm orsakar förseningar i tågtrafiken på fredagsförmiddagen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Hässleholm, Vinslöv, Önnestad, Kristianstad C, Alvesta, Ballingslöv, Diö, Hästveda, Killeberg, Osby, Vislanda, Älmhult, Burlöv, Eslöv, Hjärup, Höör, Lund C, Malmö C, Stehag, Stångby, Sösdala, Triangeln, Tjörnarp, Åkarp, Örtofta, Hyllie.