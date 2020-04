Tågstopp efter olyckshändelse

Foto: Bosse Nilsson

Det är sedan 13-tiden på torsdagen stopp i tågtrafiken förbi Södertälje Syd på grund av en olyckshändelse.

Stoppet påverkar fjärrtåg och pendeltåg. Tågtrafiken beräknas enligt Trafikverket återupptas tidigast klockan 14.20.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Stockholm Central, Aneby, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Boxholm, Diö, Eslöv, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Hjärup, Hässleholm, Huddinge, Hästveda, Höör, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Killeberg, Linghem, Lammhult, Linköping C, Lund C, Moheda, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Nässjö C, Norrköping C, Osby, Stehag, Stockholms södra, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Södertälje Syd, Tranås, Tjörnarp, Vislanda, Vikingstad, Årstaberg, Åkarp, Älmhult, Älvsjö, Örtofta, Malmö C, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Hallsberg, Herrljunga, Jonsered, Lerum, Laxå, Norsesund, Partille, Skövde C, Stenkullen, Stenstorp, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Vingåker, Göteborg C, Södertälje Syd (SL), Södertälje centrum, Helenelund, Häggvik, Norrviken, Rotebro, Rosersberg, Rönninge, Stockholm City, Solna, Stockholm Odenplan, Sollentuna, Stuvsta, Södertälje hamn, Tumba, Tullinge, Ulriksdal, Upplands Väsby, Östertälje, Märsta.