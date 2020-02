Vädervarning: Mycket hårda vindbyar när Dennis gör entré

Foto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX /

SMHI varnar för mycket hårda vindbyar i samband med ovädret Dennis. Varningen gäller från söndag eftermiddag i Skåne och i synnerhet Österlen. Vindarna avtar på natten men på måndag blåser det upp igen.

Ett djup lågtryck över Norska havet rör om luften rejält över östra Skåne.

– Det kommer att bli rejält blåsigt i söder, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI.

Så pass blåsigt att SMHI gått ut med en klass 1- varning för mycket hårda vindbyar.

– Vindarna tilltar redan under lördagskvällen och ökar sedan in på söndagsdygnet. De högsta vindhastigheterna väntar vi under söndagseftermiddagen, säger Jon Jörpeland.

Uppmaningen till allmänheten är att vara försiktiga.

– Vindarna kan innebära allt från störningar i trafik och elnät. När det tar i kan träd knäckas och lösa föremål blåsa runt.

Under söndagskvällen avtar vindarna. Men det är bara tillfälligt.

– På måndag blåser det upp igen. Det är mycket möjligt att det blir nya varningar då.