"Bad boys" på gång för fjärde gången

Foto: Jorg Carstensen/AP

De ständigt käbblande Miami-poliserna i "Bad boys"-serien ser ut att få mer att göra. I en intervju i Collider bekräftar filmproducenten Jerry Bruckheimer att det nu skrivs på ett fjärde manus i serien.

– Vi vill göra om det och det tror jag att vi kommer att få. Vi jobbar nu på ett utkast till en fjärde film.

Den återupplivade filmduon, som spelas av Will Smith och Martin Lawrence, lockade storpublik till biograferna med "Bad boys for life" i januari i år, totalt drog de in motsvarande 4,1 miljarder svenska kronor världen över.

Den första filmen i serien, "Bad boys" regisserades av Michael Bay och hade premiär 1995.