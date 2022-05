Belle and Sebastian låter ovanligt nostalgiska

Belle And Sebastian firar många jubileum i år. Senaste och tionde (ett soundtrack borträknat) skivan är deras första på sju år och den första på över tjugo år som är inspelad i hemstaden Glasgow. Den här gången filosoferar bandet kring att åldras och klär fortfarande in det i väna och vackert utsmyckade poplåtar. Albumtiteln är passande och helt i linje med innehållet. Frontfiguren Stuart Murdoch har tagit sig an den buddhistiska tanken om reinkarnation och den småironiska “Young and stupid” blickar tillbaka på ungdomen. Trogna balladtraditionen så hittar vi två lysande exempel i “Do it for the country” och “Sea of sorrow”. “A bit of previous” är såklart inte lika knäckande som bandets topp runt 1998, men ett stabilt porträtt av ett relevant band.