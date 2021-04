Fakta

Under 2021 ägnas delar av fredagens kultursidor åt klimatfrågorna. Hittills har det handlat om allt från klimatengagerade författare till hur man pratar med barn om klimatkrisen, det lokala klimatengagemanget och hur vi påverkas av luftföroreningar.

Alla artiklar finns på kristianstadsbladet.se. Sök på ”Klimatfredag”.

Inom denna satsning kommer forskare vid Lunds universitet, med koppling till klimatfrågor, att medverka regelbundet. Som dagens artikel, skriven av Cecilia Larsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) på Lunds universitet

I artikeln finns två områden som här ges lite fördjupning:

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser som anger effekten av t.ex. ett metanutsläpp i termer av koldioxid. Det gör att effekter av olika gaser enklare kan jämföras och att den sammanlagda växthuseffekten av en kombination av gaser kan beräknas.

Jordbrukspolitiken utformas för att gälla under sjuårsperioder. Egentligen skulle en ny period inledas 2021 men på grund av pandemin har reformarbetet försenats. På Jordbruksverkets webbplats kan man ta del av myndighetens förslag på utformning av stöd och ersättningar för nästa period.

Och här är några lästips för den som vill läsa mer om jordbruksmark och nötkreatur:

1. I rapporten ”Future Nordic diets” visar forskarna att vi genom att använda mer av jordbruksmarken i Norden till växtodling kan vi minska växthusgasutsläpp och övergödning, och samtidigt producera mat, huvudsakligen ekologiskt, åt 37 miljoner människor.

Karlsson, J. m.fl., 2017. ”Future Nordic diets. Exploring ways for sustainably feeding the Nordics”. TemaNord 2017:566. Nordic Council of Ministers.

2. I den korta sammanfattningen ”Kött och klimat” visar forskarna att om kopplade stöd till nötkreatur tas bort i hela EU skulle nötköttsproduktionen minska inom EU och öka utanför EU. Minskningen skulle dock vara större än ökningen och de globala växthusgasutsläppen skulle därmed sjunka.

3. Bidrar nötkreaturen i själva verket till minskad växthuseffekt, genom att kol lagras i betesmark och foderodlingar? Projektet Grazed and confused drar slutsatsen att kolupptaget i foderodling inte kompenserar för nötkreaturens utsläpp.

4. Är det brist på betesdjur för att sköta svensk naturbetesmark? I rapporten ”Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet” visar författarna att det finns ett överskott på betesdjur i nästan hela Sverige. Hindret är i stället naturbetesmarkens låga lönsamhet.

Larsson, C., N. Boke Olén och M. Brady, 2020. ”Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet”. AgriFood Rapport 2020:1.