"Fritt fall"-stjärnan nobbade Hollywood

Sandra Hüller på Cannesfestivalen i våras. Arkivbild. Foto: Joel C Ryan/AP/TT

Filmerna är dels Jonathan Glazers uppmärksammade "Zone of interest" med svensk premiär senare i vinter samt Justine Triets "Fritt fall".

Inte planerad komedi

Tackade nej till USA

Hon bor i Lepizig, där hon nu under sommaren varit med i en teateruppsättning av Hamlet och spelat titelrollen.

– Film och teater tar näring av varandra, och just nu är jag i den positionen att kan välja lite vad jag vill.

Fakta: Sandra Hüller

Ålder: 45.

Bor: Stadsdelen Plawitz i tyska Leipzig.

Familj: En dotter.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Drömmannen", "Min pappa Toni Erdmann", "Requiem", "Above us only sky".

Aktuell med: "Fritt fall" och den kommande "Zone of interest".