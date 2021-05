Fakta

Al Gore

"The Assault on Reason” (“Kriget mot förnuftet”), 2007: Vad som händer när en upplyst samhällsdebatt spårar ur och ersätts med demagogi och desinformation.

”Our Choice” (”Det här är vårt val”), 2009: Vi kan fortfarande välja framtid.

"The Future” (”Framtiden”), 2013: En djupt engagerande bok på samma tema som hans tidigare "Kriget mot förnuftet”.

Clive Hamilton

”Earthmasters. The Dawn of the Age of Climate Engineering (“I klimatstyrningens begynnelse”), 2013: En tidig, framsynt bok om planerna på klimatisk ingenjörskonst och deras tänkbara följder.

Amitav Ghosh

”Gun Island” (”Öarna”), 2019: En stark roman om människoöden i ett allt svårare klimat. En värld på katastrofens rand.

Rachel Carson

