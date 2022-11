Greta Thunberg vill lämna vidare megafonen

Idén till "Klimatboken" fick hon under pandemin. "Jag tänkte vad kan man göra hemifrån när man inte kan resa eller träffa så mycket folk? Och jag har länge velat göra någonting där man kan gå in lite mer på djupet", säger Greta Thunberg.

Fakta

Greta Thunberg

Föddes 2003 i Stockholm.

Började i augusti 2018 sittstrejka från skolan utanför Riksdagshuset. Målet var att påverka politikerna till att leva upp till kraven i Parisavtalet. Hennes fredagsstrejker fick många efterföljare över hela världen.

Har gjort flera resor till internationella toppmöten och har fått stor uppmärksamhet för sina tal och sina möten med världsledare som Angela Merkel, påve Franciskus och Barack Obama. Har fått Right Livelihood-priset och utsågs 2019 till årets person av amerikanska Time Magazine.

Har tidigare gett ut självbiografiska "Scener ur hjärtat" (2018) tillsammans med föräldrarna Malena Ernman och Svante Thunberg samt systern Beata Ernman och "No one is too small to make a difference" (2019) som är en samling av hennes tal.

Aktuell med "Klimatboken" som hon skrivit tillsammans med medförfattare som Beth Shapiro, Johan Rockström, Michael Oppenheimer, Thomas Piketty, Naomi Klein och Margaret Atwood. Inkomsterna från boken går till välgörenhetsorganisationer som arbetar med miljöfrågor.