”Att utsätta sig själv och sitt hjärta för risken att bli sårad, men också för chansen att känna något på riktigt. Det handlar om den kontrasten. Det är ”Hard”, förklarar hon i pressreleasen som också lyfter ut den körspäckade ”Free” och singeln ”Show me love” som två typexempel på skivans tematik.

Det är ett problem, framförallt eftersom Styrke verkar i ett sammanhang som kräver tydlig profil och som inte har tålamod med att vänta in artister som jobbar på att hitta sin hook. Det är också synd, med tanke på att Styrke redan arbetat in en tydlig signatur med både edge och attityd. En signatur som tyvärr slipats ner här, till förmån för ett mer generellt sound.

Samtidigt är det naturligtvis möjligt att vända på läget. Bortsett från den tunna, tramsiga “Millennial blues” och gitarrerna som stör rytmen i “Cool me down” och “Show me love” växer sig flera guldkorn stora under ytan. Om Styrkes redan etablerade publik har tålamod nog att stanna upp och ta till sig utvecklingen så finns det med andra ord förutsättningar för en stor del av materialet att klättra vidare. Allt hänger på skärpan i stort, och om Styrke lyckas behålla greppet om sin kreativa fingertoppskänsla framöver.