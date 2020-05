Jazzmusikern Jimmy Cobb är död

Foto: Smoke Sessions Records/AP

Jazzmusikern Jimmy Cobb har dött i lungcancer vid 91 års ålder. Han medverkade på trummor på Miles Davis nyskapande album "Kind of blue" 1959 och bidrog till soundet på flera av Davis mästerverk, som inspelningarna av "Porgy and Bess", "Sketches of Spain" och "Someday my prince will come", under sin karriär.

Jimmy Cobb föddes 1929 i Washington DC och har spelat med storheter som Dinah Washington, Billie Holiday och Dizzie Gillespie. Han var den siste överlevande av de musiker som medverkade på "Kind of blue", som ofta benämns som den bäst säljande jazzskivan hittills.