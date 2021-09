Makt och sårbarhet i en fantastisk blandning

Halsey befinner sig ständigt mittemellan kaos och ordning, det onda och goda och att hata och älska sig själv. I den grungerockiga "The lighthouse” sjunger Halsey om sig själv som ett väsen med huggtänder som utnyttjar och lurar en sjöman. "He’s laying in the water begging god to let him drown, so I showed him all my teeth and then I laughed out loud”, men lägger till: “because I never wanted saving, I just wanted to be found”. Även på "Ya’aburnee" finns tvetydigheten, det är en hyllning till ett barn, men också ett sorgligt konstaterande: "You will bury me before I bury you".