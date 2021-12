“Out of the blue” träffar rakt i hjärtat

En scen ur ”Out of the blue" med Skånes dansteater.

”Out of the blue”, ny dansföreställning med Skånes dansteater, premiär 4/12 2021 på Malmö opera.

En scen ur ”Out of the blue" med musik från Bach till Björk.

I Skånes dansteaters nya föreställning “Out of the blue” utgår handlingen från skapandeberättelser. Det är en utmärkt språngbräda. Olika kulturers drift att förstå sitt ursprung är större än behovet av att sätta mat på bordet.

På något sätt har vi kommit till av ingenting. Eller just “out of the blue” som våra anglosaxiska vänner uttrycker det. Och just ur en blå värld framträder dansarna och möter varandra. Försöker bygga något tillsammans, komma överens. Något går förlorat – kanske samhörigheten – och den hittas igen.