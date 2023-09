"Paradiset brinner" kan få europeiskt filmpris

Gustafson kommer att slåss om nomineringen med bland annat danska "Bastarden" med Mads Mikkelsen i huvudrollen, brottningsdramat "Tatami" av och med Zar Amir-Ebrahimi från "Holy spider", den brittiska "Firebrand" med Alicia Vikander i huvudrollen, den finska "Höstlöv som faller" av Aki Kaurismäki, den Sverigeaktuella Cannes-vinnaren "Fritt fall", Jonathan Glazers hyllade "Zone of interest" och Ken Loachs på Stockholms filmfestival aktuella "The old oak".