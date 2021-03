Rijneveld simmar mot mörkret

Marieke Lucas Rijneveld är en ung nederländsk författare som med utgång i den egna tragiska förlusten av ett syskon under tidig barndom samt uppväxten i en strikt protestantisk lantbrukarmiljö skrivit en förtätad och drabbande roman, nu översatt till svenska. Kristian Fredén har läst.

”Simma mot mörkret.” Så lyder rådet den tioåriga bondflickan Jas får från sin storebror Matthies. Det handlar om vad man ska ta sig för om man hamnar under isen och behöver ta sig upp så fort som möjligt. Ju mörkare, desto tunnare is. Simma ditåt! Ironiskt nog hjälper denna kunskap honom inte tillräckligt när han själv brakar igenom isen under en skridskotur. Det är en skridskotur som Jas inte fått följa med på, vilket gjort henne så arg att hon i sitt inre önskat att brodern ska dödas hellre än hennes kanin (att det senare ska se är nämligen ett av den stränge faderns återkommande hot). Detta blir en skuld hon sedan får leva med.