Tvillingsystrarna gör rasande snygg soulpop

De franskkubanska tvillingarna Lisa-Kaindé and Naomi Díaz har haft en långt uppehåll. Självsäkerheten, beatsen och harmonierna är dock lika smittande som alltid. Deras eleganta mix mellan återhållsam elektronisk soul och luftig jazzpop är rasande snygg. Ibeyi skildrar både den spirituella och fysiska närvaron som ett nära syskonskap kan innebära. “That sister thing, that twin thing. It’s like a foreign country”. Kan det bli finare sammanfattat? Albumets mest oväntade inslag är covern på Henry Rollins gamla band Black Flags “Rise above”. En totalt annorlunda låtkostym, men med samma budskap där mordet på George Floyd får en ny tagning. Det är lite snopet att albumet bara är 26 minuter långt, men å andra sidan så hinner det aldrig tappa sitt vackra momentum.