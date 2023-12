Välkommen på tipspromenad i Hässleholm – fina vinster i potten

Sune Johannesson bjuder in till en vandring i Hässleholm under jul- och nyårshelgerna. En promenad genom centrum som också är en quiz, där svaret finns att finna vid varje stopp. Totalt väntar 10 frågor och i potten finns fina konsertbiljetter, nya böcker och stora badlakan. Vi börjar vid Norra Station. Ha en go tur!