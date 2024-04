Under kvällen uppstod det gång på gång situationer då individer som var kritiska mot statsministern reste sig och började gapa. Att Ulf Kristersson påtalade att han gärna svarade på frågor om såväl klimatet som situationen i Mellanöstern, men under ordnade former tycktes inte hjälpa. Inte heller att moderatorn Ida Ölmedal, tillträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, underströk både att det skulle komma kritiska frågor under samtalet – vilket det gjorde – och att det i slutet skulle finnas utrymme för publikfrågor. Aktivisterna ansåg att de hade rätt att förstöra.