Priset på bostadsrätter i Kristianstad och Hässleholm har sjunkit rejält under det senaste året: 16,1 respektive 15,8 procent. Det är betydligt mer än fallet i regionen – 7,4 procentenheter – och de flesta andra skånska kommuner, enligt pinfärska siffror från Svensk Mäklarstatistik .

Med stigande räntor , ökande priser på det mesta och en recession talar lite för att bostadsmarknaden kommer att vända uppåt i närtid. Tvärtom varnar internationella aktörer, bland annat den ansedda tidskriften The Economis t, för den höga privata belåningsgraden och den stora andelen obundna lån.

Valutamarknaden straffar den svenska kronan med en bostadsriskpremie – vi får nu rekordlitet för pengarna när vi handlar utomlands. Konsumtionen och konjunkturen kan mycket väl bromsa in rejält, med ökad arbetslöshet som följd.

Den senaste inflationssiffran , inklusive effekten av ökade räntekostnader, ligger på 12,3 procent för december. Den lär få Riksbanken att fortsätta höja styrräntan från dagens 2,5 procentenheter under våren. ”Riksbanken behöver kyla av ekonomin för att inflationen ska återgå till målet” står det i dess senaste penningpolitisk rapport. I praktiken betyder det ännu färre cappuccinos, kaféer – och bostadsförsäljningar.

För dem som klev in på bostadsmarknaden och köpte för tio, tjugo år sedan innebär det inte en katastrofal förlust, eftersom värdet på deras fastigheter har ökat så mycket. Men för dem som belånat sig över taknocken under pandemin och inte trott att räntan kommer att ligga på cirka fem procent under kommande år kan det bli svettigt. Det enda man kan glädja sig åt som låntagare när inflationen är så hög är att lånen krymper.