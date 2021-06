Sofia Nerbrand: Betrakta verkligheten från den ljusa sidan

Att peka på det positiva anses rent av provocerande dumt. Som när Kristdemokraternas Ebba Busch stämde upp i ”Always look on the bright side of life” från filmen Life of Brian i riksdagens talarstol under onsdagens partiledardebatt. Fast då för att göra narr av regeringen för att den lyfter fram förbättringar – och stoppar huvudet i sanden om bekymmer.