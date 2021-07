Dags för ny olympisk era

De moderna olympiska spelen blev tidigt ett politiskt propagandavapen på ett sätt som grundaren Pierre de Coubertin inte hade tänkt sig. OS skulle förena världsdelarna och stå för ärlig kamp mellan deltagarna. Coubertin fick uppleva Berlin-OS 1936. ”Ingen nation, ingen klass, ingen profession ska uteslutas” ska han han via Le Sport Suisse ha meddelat fackelbärarna som tog elden mellan Olympia och Berlin (Coubertinspeaks.com) .

Berlin-OS påverkan på utvecklingen i Tyskland ska kanske inte överdrivas, men modellen att använda spelen som ett propagandaverktyg stod klar och kom att återanvändas. Under kalla kriget var OS ett vapen med mellan väst och öst, demokrati och diktatur. Det har fortsatt. När diktaturer och auktoritära ledare, som kommunistpartiet i Kina och Vladimir Putin, använder OS för sina syften luktar det som mest illa om den olympiska elden.

Kostnadskalkylerna för de olympiska spelen spricker allt som oftast, och det är skattebetalare som får stå för notan. För ett par år sedan skrevs en rapport ”Cost and revenue overruns of the Olympic games 2000-2018” i vilken det konstaterades att kostnaderna för investeringar i nya arenor och annan infrastruktur nästan alltid spräcker kalkylerna rejält. En tröst är att intäkterna ofta har kompenserat en del genom att vara högre än beräknat. Den trösten, när det kommer till biljettintäkter, kommer dock inte arrangörerna av Tokyo-OS att kunna njuta av – läktarna står tomma till följd av covid-pandemin.