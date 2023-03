Att kunna bära, föda och amma ett barn är en ynnest. En alldeles magisk upplevelse – trots blod, svett och tårar. Många mödrar uppskattar också att vara nära sina barn under deras uppväxt – och mammor har stor betydelse för sina barn, även när de är vuxna. Detta borde vi bli bättre på att erkänna.

Måttstocken vi brukar använda när vi mäter jämställdhet – position och pengar – missar all den informella makt många kvinnor har. Den uttrycks i alltifrån vilken bil familjen ska köpa till just goda kontakter med grannar, familj och vänner. Ett stort socialt kapital med andra ord. Plus att vi i genomsnitt lever längre.