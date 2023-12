Sofia Nerbrand: Hugger väst i vinner vi lätt

Det går inte längre att utesluta att vårt land dras in i en militär konflikt. Ryssland har ställt om till krigsekonomi och Kreml är förgiftat av storimperialistiska och nationalistiska galenskaper.

Det handlar om alltifrån att inventera skyddsrum till att ställa om mentalt. Det gäller att bli lösningsinriktad och ibland ta genvägar som vi inte brukar för att nå dit vi behöver. För Sverige börjar från en låg nivå, efter att ha nedrustat under ett par decennier.

Under 2024 kommer Sverige förhoppningsvis bli medlem i Nato. Men vi kan inte vara säkra på det – eftersom herrarna Erdogan och Orban älskar att visa att de har makt. Det är dock inte hållbart att dessa auktoritära länder tillåts diktera villkoren i den västliga försvarsalliansen. USA måste visa var skåpet ska stå och se till att Sverige kommer med.

Men det finns också krafter och idéer som lyft mänskligheten till oanade höjder: Ny teknik, medicin och andra vetenskapliga framsteg, men också frihandel, marknadsekonomi, frihet, demokrati och internationellt samarbete. Vad väst har åstadkommit under de senaste 80 åren i form av ökad livslängd plus förbättrade livschanser och materiell standard för hela befolkningen är fenomenal. Och i skuggan av dagens krig och kriser utvecklas fantastiska ting. På många sätt är vår tid den mest spännande under människans historia. Vilka medicinska genombrott står för dörren? Kan AI revolutionera arbetslivet och ge oss mer fritid?