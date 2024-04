Israel har varit med i Eurovision sedan 1973 och har under dessa 51 år vunnit fyra gånger. Efter den senaste segern stod Tel Aviv värd för den gigantiska musiktävlingen 2019. I år är det Sveriges tur, efter att Loreen krönts som musikfestivaldrottning för andra gången. Men nu är det inte längre glittrig glamour och sorglös sång som väntar. Eventet har sällan varit så politiskt laddat.

Svenska judar är livrädda och Israelfans uppmanas att inte visa upp sin flagga eller tala hebreiska. För då riskerar de att bli utsatta för kraftigt våld. Samtidigt kan tusentals Palestinaanhängare vifta med sina fanor och skrika ”From the river to the sea”, vilket betyder att de inte erkänner Israels rätt till existens.