Ledarredaktionen rekommenderar

Podcast och webb-tv: ”Ted Talks Daily med Bill Gates – The innovations we need to avoid a climate crisis”

Företagsledaren, visionären och filantropen Bill Gates har nyligen kommit ut med en ny bok: ”How to Avoid Climate Disaster – The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need”. Gates berättar i ett avsnitt från den 22 mars om hur världen ska få ner koldioxidutsläppen till 0 från dagens 51 miljarder ton per år. Du hittar programmet i appen Podcaster och på andra ställen där poddar finns. Du kan också titta på intervjun på Ted Talks webbsida.