Sofia Nerbrand: Fler ska kunna älska och äga sitt hem

Att förfoga över tillgångar ger självförverkligande och självbestämmande – och utgör inte sällan motsatsen till fattigdom och vanmakt. Man rår över sin egendom och är då ofta också mer rädd om den än om man delar den med andra. Privat ägande uppmuntrar alltså till att värna och vårda saker och miljöer. Få klottrar på sin sovrumsvägg, men desto fler tar sig friheten att rista in sitt namn på allmänna toaletter eller att måla graffiti på hyreshusets vägg.

Den största vattendelaren är dock huruvida du äger din bostad eller inte. Bostadspriserna har gått upp kraftigt under många år och de som har varit med på resan har tjänat miljoner. Det är ingen slump att framför allt stockholmare nu driver upp huspriserna i Skåne genom sanslösa budgivningar. De använder sina egnahem som bankomater.

Och att sälja lägenheter i den så kallade ”allmännyttan”. Naturligtvis behövs hyreslägenheter. Alla vill inte äga sin bostad, eller behöver någonstans att bo under en kortare tid. Men det finns ingen anledning att kommuner sitter på stora bestånd av hyresfastigheter.

Kristianstads kommunfullmäktige hade ett medborgarförslag på sitt bord under tisdagens sammanträde om att AB Kristianstadsbyggen ska ombilda 3 000 hyresrätter till bostadsföreningar och erbjuda dem till försäljning. Det vore en välgärning. Kommunen ägde 2019 hela 60 procent av alla hyreslägenheter i stan.

Förslaget kom in för ett och ett halvt år sedan, och fullmäktige beslutade – tyvärr utan debatt – att saken ska tas under beaktande när man ser över sina ägardirektiv och bolagspolicyn under 2021.