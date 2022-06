Hon skåpade ut oppositionsledaren Ulf Kristersson (M) som farlig för landet – trots att det är hon som eskalerade misstroendeförklaringen till en potentiell regeringskris. Och så fick han inte följa med på utflykt till det gigantiska amerikanska militärfartyget som låg förtöjt i huvudstaden under helgen – utan det fick Annie Lööf (C). Snacka om barnslighet.

Mitt under en oerhört känslig kris om ett svenskt Natomedlemskap där Turkiets president Erdogan mycket väl kan lägga in sitt veto eller förlänga vår säkerhetspolitiska limbo under lång tid. Eftersom han just gjort PKK och kurdfrågan till ett huvudnummer.