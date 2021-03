Sofia Nerbrand: Släpp inte taget nu i Skåne

Regionrådet Carl Johan Sonesson (M) borde inte glänta på dörren just nu. Smittonivån är fortfarande hög i Skåne.

Region Skåne – med regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) i spetsen – har utmärkt sig på ett positivt sätt under pandemin. Sedan senvåren förra året har de haft ett uttalat mål att trycka ner coronaviruset till ett minimum, till skillnad från statsmakten i Stockholm. Efter att Skåne klarat sig lindrigt under den första vågen så ville Sonesson bland annat behålla tvåtimmarsregeln för resor inom landet, ha distansundervisning i högstadiet vid jul och sportlovet och såg till att Skånetrafiken delade ut munskydd redan i somras.

Smittonivån är mycket högt – Sverige ligger på en föga aktningssvärd tolfteplats i världen med 545 nya fall per 100 000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden. Danmark och Finland har 166 och Norge 188. Det betyder tusentals fler smittade här varje vecka än i våra grannländer.

Skåne har också många nya sjuka – även om nivån är lägre än i övriga riket och sakta minskar. Här upptäcks 383 nya fall per 100 000 invånare och den brittiska varianten står nu för hela 63 procent av fallen, enligt helt färska uppgifter från Region Skåne.

Så det är både märkligt och olyckligt att Sonesson väljer att glänta på dörren just nu. Tvärtom måste smittokurvan pressas ner hårdare. Men skulle man ändå öppna mer i Skåne så kräver det massiv testning och sekvensering för att ha koll på smittan och nya varianter. Samt förmåga att agera blixtsnabbt om kurvan vänder uppåt igen.

I många andra länder sätter man in hårdare åtgärder vid lägre nivåer än de vi har i Sverige och Skåne

I många andra länder sätter man in hårdare åtgärder vid lägre nivåer än de vi har i Sverige och Skåne. Och flera anger hur långt ner de behöver komma för att de ska lätta på restriktionerna och öppna verksamheter. Tyskland har till exempel satt gränsen vid mindre än 100 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna – nu ligger de på 137.