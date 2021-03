Stjärnornas krig är inte längre science fiction

quote

Men som FOI pekar ut så nämns inte rymden i totalförsvarspropositionen för 2021-2025. Det är en miss. Så sent som i julas avslöjade SVT att Svenska Rymdbolaget är ett av tio svenska företag som utsatts för en avancerad hackerattack, där de byggde in bakdörrar in i it-systemen. Det är oroande.