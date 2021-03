SVT får inte knäböja för diktaturen Kina

SVT menar i ett uttalande (Expressen 12/3) att inslaget togs bort för att det "brast i verkshöjd”, men det är en ihålig förklaring. Det är dock fullt möjligt att följsamheten mot det kinesiska kommunistpartiet inte beror på bristande moral utan på ett taktiskt förhållningssätt från SVT:s sida. Som Jojje Olsson skriver i In Beijing 11/3 har Kina satt i system att dra in ackrediteringar och visum för mediehus som inte rättar in sig i ledet i sin rapportering. Häromåret utvisade Kina tre journalister från Wall Street Journal på grund av en text på tidningens ledarsida. En motsvarande händelse för SVT skulle kraftigt försvåra rapporteringen från Kina.