Jag följer med den ukrainska polisen till Krasnohorivka. Det är en av förstäderna till Donetsk och är fortsatt under ukrainsk kontroll. Frontlinjen går vid stadsgränsen i öster.

Poliserna är Rustam Lukomskij, 47, och Volodymyr Rajvitj, 44, från enheten ”Vita änglarna” som utför särskilt riskfyllda uppgifter utmed fronten. Under detta uppdrag ska det göras tre stopp. Det går fort. Poliserna kan Krasnohorivka utan och innan, Volodymyr är uppvuxen här.

Stopp nummer ett handlar om att göra en första dokumentation av en dödad civilperson. Vi kommer till en adress i ett småhusområde och gå in i huset. En man i 60-årsåldern ligger vid entrén dit han har släpats av grannarna. Han hade av någon anledning gått ut i trädgården under en beskjutning några timmar tidigare. En granat slog ner intill honom. Splittret trängde in i kroppen snett bakifrån i högersidan.