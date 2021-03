Dansk succéfilm kan vinna på Bafta-galan

Fakta

Bästa film: "The father", "The Mauritanian", "Nomadland", "Promising young woman", "The trial of the Chicago 7".

Bästa regi: Thomas Vinterberg för "En runda till", Shannon Murphy för "Babyteeth", Lee Isaac Chung för "Minari", Chloé Zhao för "Nomadland", Jasmila Zbanic för "Quo vadis, Aida?", Sarah Gavron för "Rocks".

Bästa originalmanus: Tobias Lindholm och Thomas Vinterberg för "En runda till", Jack Fincher för "Mank", Emerald Fennell för "Promising young woman", Aaron Sorkin för "The trial of the Chicago 7", Theresa Ikoko och Claire Wilson för "Rocks".

Bästa manliga huvudroll: Riz Ahmed för "Sound of metal", Chadwick Boseman för "Ma Raineys black bottom", Adarsh Gourav för "Den vita tigern", Anthony Hopkins för "The father", Mads Mikkelsen för "En runda till", Tahar Rahim för "The Mauritanian".

Bästa kvinnliga huvudroll: Bukky Bakray för "Rocks", Radha Blank för "The forty year old version", Vanessa Kirby för "Pieces of a woman", Frances McDormand för "Nomadland", Wunmi Mosaku för "His house", Alfre Woodard för "Clemency".

Bästa icke engelskspårkiga film: "En runda till", "Les miserables", "Minari", "Quo Vadis, Aida?", "Kamrater".